A Milano aumenta il prezzo di biglietto Atm (Di giovedì 4 agosto 2022) Entro l'anno è previsto un aumento fino a 30 centesimi su biglietto singolo e carnet. Infuria la polemica, e il Comune punta il dito contro l'amministrazione regionale

