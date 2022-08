UFFICIALE, Dazn e Tim firmano l'accordo: l'app della piattaforma pronta a sbarcare anche su Sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dazn e Tim hanno appena firmato l'accordo per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Lo apprende... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 3 agosto 2022)e Tim hanno appena firmato l'per la fine del loro rapporto di esclusiva: gli appassionati di calcio e sport dunque ora potranno vedere i contenuti su più piattaforme. Lo apprende...

capuanogio : ?? Ufficiale l’accordo sulla fine dell’esclusiva #TIM per la #SerieA #DAZN. La OTT ora libera di portare i suoi con… - tvdigitaldivide : *** Ufficiale *** TIM e DAZN annunciano la modifica dell'accordo per le partite di Serie A che saranno distribuite… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Dazn sbarca su #Sky: modificato l'accordo con #Tim, è ufficiale ?? - Pall_Gonfiato : UFFICIALE, Dazn e Tim firmano l'accordo: l'app della piattaforma pronta a sbarcare anche su Sky - mondomobileweb : TIM, ufficiale il nuovo accordo con DAZN: Serie A non più in esclusiva su TIMVISION -