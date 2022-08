Torino, TMW: “Si lavora per Faes dal Reims” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Torino Faes- Il Torino continua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro forzato per gli uomini di Juric, dopo un breve risveglio muscolare. Ancora a parte Pellegri e Sanabria. Dopo la lite di una settimana fa, il D.S Vagnati e Urbano Cairo stanno lavorando per consegnare una squadra competitiva a Ivan Juric. Si lavora per l’attacco dove interessano Justine Kluivert e Shomurodov, in uscita dalla Roma. Si lavora anche per la difesa mentre, si attende il giusto contratto da relegare a Denayer, il Torino pesca in Francia. Più precisamente dal Reims dove il presidente dei Granata segue già da inizio Luglio, Faes. Secondo il portale TMW, la trattativa tra le due società è in fase di evoluzione. Filtra ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Ilcontinua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni stagionali. Oggi lavoro forzato per gli uomini di Juric, dopo un breve risveglio muscolare. Ancora a parte Pellegri e Sanabria. Dopo la lite di una settimana fa, il D.S Vagnati e Urbano Cairo stannondo per consegnare una squadra competitiva a Ivan Juric. Siper l’attacco dove interessano Justine Kluivert e Shomurodov, in uscita dalla Roma. Sianche per la difesa mentre, si attende il giusto contratto da relegare a Denayer, ilpesca in Francia. Più precisamente daldove il presidente dei Granata segue già da inizio Luglio,. Secondo il portale TMW, la trattativa tra le due società è in fase di evoluzione. Filtra ...

