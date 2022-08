Taiwan, Nancy Pelosi: 'Veniamo in pace e amicizia' ma partono le prime ritorsioni della Cina (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nancy Pelosi è a Taiwan da ieri sera, e la sua visita ha già scatenato le pesanti reazioni del governo di Pechino. La speaker della Camera, ha confermato la viCinanza al governo dell'Isola. ' Veniamo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 3 agosto 2022)è ada ieri sera, e la sua visita ha già scatenato le pesanti reazioni del governo di Pechino. La speakerCamera, ha confermato la vinza al governo dell'Isola. '...

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Due portaerei cinesi si stanno muovendo in vista della possibile visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Anche per oggi, ci si rilassa domani - cinzia_pietro : RT @confundustria: Nancy Pelosi in 'visita' a Taiwan. Della serie 'rotture di coglioni non ne abbiamo giá abbastanza'. - dievve : #Ventidiguerra #Cina #JosephWu #NancyPelosi #Taiwan Taiwan, Nancy Pelosi atterrata a Taipei: Difendere la…… -