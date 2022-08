Smart working semplificato, le novità da settembre: cosa cambia con il Decreto Aiuti bis (Di mercoledì 3 agosto 2022) Smart working semplificato avrà sicuramente una proroga che andrà oltre il 31 agosto ma ci saranno anche delle novità che saranno annunciate con Decreto ministeriale. Attese notizie più approfondite ed ufficiali nelle prossime settimane. Smart working semplificato, le novità da settembre Fino al 31 agosto, le aziende possono utilizzare lo Smart working in modalità semplificata, inviando una semplice comunicazione al Ministero e senza che sia stato preventivamente siglato un accordo individuale. Da settembre le nuove disposizioni non vedranno più l’obbligo di trasmettere l’accordo individuale al Ministero, sostituendo l’intera procedura con la sopra citata ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022)avrà sicuramente una proroga che andrà oltre il 31 agosto ma ci saranno anche delleche saranno annunciate conministeriale. Attese notizie più approfondite ed ufficiali nelle prossime settimane., ledaFino al 31 agosto, le aziende possono utilizzare loin modalità semplificata, inviando una semplice comunicazione al Ministero e senza che sia stato preventivamente siglato un accordo individuale. Dale nuove disposizioni non vedranno più l’obbligo di trasmettere l’accordo individuale al Ministero, sostituendo l’intera procedura con la sopra citata ...

