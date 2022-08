Sì alle parlamentarie M5S. Conte: “È un passaggio importante” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Le parlamentarie le dobbiamo fare assolutamente: è un passaggio significativo e importante, rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata il fatto di poter dare agli iscritti la possibilità di potersi esprimere, dando indicazioni per quanto riguarda la scelta dei candidati”. È quanto ha detto questa mattina ad Agorà estate (qui il video) il presidente del M5S, Giuseppe Conte. M5S, Conte: “Le parlamentarie le dobbiamo fare assolutamente: è un passaggio significativo e importante” Sul secondo mandato la discussione, ha detto Conte, è chiusa, ma “è chiaro che le persone che hanno realizzato più dell’80% del programma del Movimento hanno dei meriti, esperienze e competenze: troveremo il modo per coinvolgerli, lavoreranno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Lele dobbiamo fare assolutamente: è unsignificativo e, rientra nei nostri criteri di democrazia diretta e partecipata il fatto di poter dare agli iscritti la possibilità di potersi esprimere, dando indicazioni per quanto riguarda la scelta dei candidati”. È quanto ha detto questa mattina ad Agorà estate (qui il video) il presidente del M5S, Giuseppe. M5S,: “Lele dobbiamo fare assolutamente: è unsignificativo e” Sul secondo mandato la discussione, ha detto, è chiusa, ma “è chiaro che le persone che hanno realizzato più dell’80% del programma del Movimento hanno dei meriti, esperienze e competenze: troveremo il modo per coinvolgerli, lavoreranno ...

