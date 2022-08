Scuola: al via le domande per le supplenze anno scolastico 2022/23 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono partite le domande per le supplenze dell’anno scolastico 2022/23. Gli uffici scolastici provinciali stanno pubblicando le graduatorie e dal 2 al 16 agosto è possibile presentare le domande per le supplenze ai docenti dalle GPS e dalle GAE. A ricordarlo è la Gilda degli Insegnanti, che però denuncia come “molti docenti non potranno partecipare perché il sistema informatico li ha immotivatamente espulsi dalle graduatorie. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti gli insegnanti in cattedra dal 1 settembre”. La domanda è facoltativa Il Miur invita tutti gli aspiranti correttamente inseriti in GaE e GPS a presentare la domanda. Non è obbligatorio farlo: sono gli aspiranti a scegliere se presentare o meno la domanda. Se la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono partite leper ledell’/23. Gli uffici scolastici provinciali stpubblicando le graduatorie e dal 2 al 16 agosto è possibile presentare leper leai docenti dalle GPS e dalle GAE. A ricordarlo è la Gilda degli Insegnanti, che però denuncia come “molti docenti non potrpartecipare perché il sistema informatico li ha immotivatamente espulsi dalle graduatorie. In queste condizioni, sarà impossibile avere tutti gli insegnanti in cattedra dal 1 settembre”. La domanda è facoltativa Il Miur invita tutti gli aspiranti correttamente inseriti in GaE e GPS a presentare la domanda. Non è obbligatorio farlo: sono gli aspiranti a scegliere se presentare o meno la domanda. Se la ...

