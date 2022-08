Rave: una tribù che «sballa» (Di mercoledì 3 agosto 2022) È stato un crescendo durante tutta l’estate. Migliaia di ragazzi si ritrovano in raduni abusivi su terreni privati o comunque senza autorizzazioni, o controlli, o norme di sicurezza. E tra musica techno e droghe sintetiche, ogni tanto ci scappa il morto. Ferragosto sarà il clou. Ora gli organizzatori sono più cauti con la pubblicità via social. Preferiscono i canali Telegram, dove i messaggi non lasciano traccia, e anche le locandine non sono più quelle di una volta. Di dichiarato ormai c’è ben poco e per i profani è difficile capire che si tratta di un Rave party. Dietro alle poche notizie per partecipare al concerto di musica techno, diffuse solo qualche giorno prima, però, c’è molto altro. Per gli spacciatori è un’occasione ghiotta per rifornire di stupefacenti (soprattutto droghe sintetiche) migliaia di giovani in un colpo solo. E, in attesa del solito maxi evento ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 agosto 2022) È stato un crescendo durante tutta l’estate. Migliaia di ragazzi si ritrovano in raduni abusivi su terreni privati o comunque senza autorizzazioni, o controlli, o norme di sicurezza. E tra musica techno e droghe sintetiche, ogni tanto ci scappa il morto. Ferragosto sarà il clou. Ora gli organizzatori sono più cauti con la pubblicità via social. Preferiscono i canali Telegram, dove i messaggi non lasciano traccia, e anche le locandine non sono più quelle di una volta. Di dichiarato ormai c’è ben poco e per i profani è difficile capire che si tratta di unparty. Dietro alle poche notizie per partecipare al concerto di musica techno, diffuse solo qualche giorno prima, però, c’è molto altro. Per gli spacciatori è un’occasione ghiotta per rifornire di stupefacenti (soprattutto droghe sintetiche) migliaia di giovani in un colpo solo. E, in attesa del solito maxi evento ...

