Raimondo Vianello e Sandra Mondaini come si sono conosciuti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La coppia formata daMondaini è stata una delle più longeve della televisione italiana. Spettacolo e tv a parte, la loro è la storia di un grande amore. Lui era del 1922, lei del 1931. Si eranonel 1959 e tre anni dopo si sposarono. Nonriusciti ad avere figli, ma hanno adottato una intera famiglia di filippini. Per quanto la loro vita sia stata scandita dalle auto battute e dalle prese in giro reciproche nello spettacolo (spessostati protagonisti insieme di show e film) il rapporto è stato sempre monto intenso e il matrimonio è andato avanti per decenni. Che non potevano fare a meno l’uno dell’altro, lo confermano anche le date delle scomparse. Lui è morto il 15 aprile del 2010, a causa di un cancro ai reni. Lei pochi mesi dopo, il 21 settembre per una ...