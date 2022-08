Quel che resta di Al-Qaeda (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel pomeriggio del 1° agosto Joe Biden ha annunciato alla Casa Bianca di aver autorizzato un attacco di precisione che ha rimosso Ayman Al-Zawahiri, l’emiro di Al-Qaeda, “dal campo di battaglia una volta e per tutte.” Tale operazione è, a vari livelli, un indubbio successo. È un successo simbolico perché, nonostante la sua mancanza di carisma, le sue difficoltà logistiche, il suo ruolo sopravvalutato secondo alcuni analisti americani, Al-Zawahiri era pur sempre il leader formale di Al-Qaeda. È un successo operativo: una tale operazione dimostra quanto gli americani mantengano – nonostante tutto – una capacità ineguagliata di portare a termine operazioni di tale complessità, basate su un’intelligence estremamente precisa e granulare e una straordinaria capacità di colpire i bersagli, anche in un luogo ostile come l’Afghanistan da cui gli Stati Uniti ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel pomeriggio del 1° agosto Joe Biden ha annunciato alla Casa Bianca di aver autorizzato un attacco di precisione che ha rimosso Ayman Al-Zawahiri, l’emiro di Al-, “dal campo di battaglia una volta e per tutte.” Tale operazione è, a vari livelli, un indubbio successo. È un successo simbolico perché, nonostante la sua mancanza di carisma, le sue difficoltà logistiche, il suo ruolo sopravvalutato secondo alcuni analisti americani, Al-Zawahiri era pur sempre il leader formale di Al-. È un successo operativo: una tale operazione dimostra quanto gli americani mantengano – nonostante tutto – una capacità ineguagliata di portare a termine operazioni di tale complessità, basate su un’intelligence estremamente precisa e granulare e una straordinaria capacità di colpire i bersagli, anche in un luogo ostile come l’Afghanistan da cui gli Stati Uniti ...

