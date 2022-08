(Di mercoledì 3 agosto 2022) In questa campagna elettorale sono tanti i temi scottanti. Uno su tutti quello delle. Infatti a fine anno scadrà Quota 102 e ritornerà la legge, ovvero l’uscita dala 67 anni e 10 mesi con 20 anni di contributi, oppure con 42 anni di contribuzuone maturati. Una soluzione che non piace ai

freeskipperIT : Pensioni, a gennaio ritorna la Fornero? Lavoro ai giovani e in pensione i più anziani! - enzinoze : @CarloCalenda C'è solo un problema... L'agenda di Azione è l'agenda Draghi... Giusto? A settembre Draghi si prepara… - enzinoze : @maxbasello C'è solo un problema... L'agenda di Calenda è l'agenda Draghi... Giusto? A settembre Draghi si prepara… - niccolo_f : Senza riforma pensioni dal prossimo gennaio torna la legge Fornero, il che vorrà dire uscire dal mondo del lavoro a… - news_mondo_h24 : Pensioni, cosa ci aspetta a gennaio 2023? -

... ad esempio, il valore potrà essere utilizzato solo fino al 31 dicembre 2022 e a2023 ...redditi da lavoro e su ogni altra tipologia di reddito (da coniuge estero iscritto all'AIRE o da...Autore: Marianna Quatraro pubblicato il 02/08/2022 alle ore 22:45 - - > Per approfondirecittadinanza decreto ufficiale attuativo approvato oggi giovedì 17in Consiglio dei Minsitri ...Il decreto aiuti bis di agosto è veramente atteso. Tante cose cambiano con questo decreto che è l’ultimo sociale del governo. Le novità portate dal ...Ecco come potrebbe cambiare la legge previdenziale con il nuovo Governo che prenderà in carica il compito di rendere più flessibile l'uscita.