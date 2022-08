Patrick Zaki e le mangiatrici di banane: come trasformare la vittima di un regime in giudice morale (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’accostamento fra Patrick Zaki e le banane potrebbe apparire irriguardoso se non fosse stato favorito da Patrick Zaki medesimo. Il quale si è schierato al fianco di un indignato appello contro una gara fra mangiatrici di banane, che si è tenuta in un paesello in provincia di Udine. Consta essa gara di una sfida fra partecipanti che simulano un rapporto orale con detto frutto esotico, strategicamente posizionato alla vita di alcuni sparring partner. La questione non è qui se la gara sia di per sé legittima (le partecipanti sono adulte e consenzienti) o se legittima sia la protesta di attiviste e commissarie per le pari opportunità (sono adulte e consenzienti anche loro). È invece l’opportunità di tirare in ballo il parere liberamente espresso online da ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’accostamento frae lepotrebbe apparire irriguardoso se non fosse stato favorito damedesimo. Il quale si è schierato al fianco di un indignato appello contro una gara fradi, che si è tenuta in un paesello in provincia di Udine. Consta essa gara di una sfida fra partecipanti che simulano un rapporto orale con detto frutto esotico, strategicamente posizionato alla vita di alcuni sparring partner. La questione non è qui se la gara sia di per sé legittima (le partecipanti sono adulte e consenzienti) o se legittima sia la protesta di attiviste e commissarie per le pari opportunità (sono adulte e consenzienti anche loro). È invece l’opportunità di tirare in ballo il parere liberamente espresso online da ...

