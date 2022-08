7giorni

il nuovo primario del reparto di Chirurgia Generale dell'di Vizzoloè il pattese Carmelo Magistro. Da venerdì scorso, è già operativo. Carmelo Magistro, 44 anni, dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2003, all' ...Il dottor Carmelo Magistro è il nuovo primario del reparto di Chirurgia Generale dell'di Vizzolo. Il dottor Magistro, in servizio da venerdì scorso, è entrato a far parte della squadra dei medici dell'Asst Melegano Martesana. Ospedale Predabissi, è record di aggressioni al personale sanitario: cinquanta in cinque mesi Il Pd lombardo ha stilato un report sulle intemperanze, a volte anche molto gravi, nei confronti di medici e infermieri delle strutture pubbliche della Città Metropolitana di Milano. L’Asst Melegnano- ...Scoppia l’allarme aggressioni ai danni di medici e infermieri dell’ospedale Predabissi di Vizzolo, dove i numeri sono i più alti dell’intero territorio ricompreso nell’Asst Melegnano - Martesana. In t ...