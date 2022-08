Non solo la Roma monitora Frattesi, un club di Serie A piomba sul centrocampista (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan si riaffaccia su Davide Frattesi. Il mercato rossonero, data la conclusione dell’estenuante trattativa per portare a Milano Charles De Ketelaere, si concentra ora su due obiettivi ben noti: il difensore centrale, al posto del neo-laziale Romagnoli, ed il mediano, per rimpiazzare la grossa perdita derivata dall’addio di Franck Kessie, accasatosi al Barcellona di Xavi. Stando a quanto da “Tuttomercatoweb” , una delle opzioni per sostituire l’ivoriano in mezzo al campo potrebbe essere Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999, attualmente di proprietà del Sassuolo e a lungo cercato dalla Roma di José Mourinho, sembrerebbe pronto per il salto di qualità in una big del nostro campionato ed i rossoneri sembrerebbero ora in pole position tra i club ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Milan si riaffaccia su Davide. Il mercato rossonero, data la conclusione dell’estenuante trattativa per portare a Milano Charles De Ketelaere, si concentra ora su due obiettivi ben noti: il difensore centrale, al posto del neo-lazialegnoli, ed il mediano, per rimpiazzare la grossa perdita derivata dall’addio di Franck Kessie, accasatosi al Barcellona di Xavi. Stando a quanto da “Tuttomercatoweb” , una delle opzioni per sostituire l’ivoriano in mezzo al campo potrebbe essere Davide. Ilclasse 1999, attualmente di proprietà del Sassuolo e a lungo cercato dalladi José Mourinho, sembrerebbe pronto per il salto di qualità in una big del nostro campionato ed i rossoneri sembrerebbero ora in pole position tra i...

