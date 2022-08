"Non potevamo sfiorarci...": Chiara Ferragni e Fedez, il racconto a luci rosse (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chiara Ferragni sa sempre come conquistare l'attenzione dei suoi fan. L'imprenditrice digitale sta infatti svelando diversi retroscena della sua storia d'amore con Fedez, a partire dalla paura di essere paparazzata con lui i primi tempi, per il timore di finire preda del gossip più sfrenato prima di capire se si trattasse di una conoscenza seria o soltanto di una frequentazione di una sera. Il primo appuntamento è avvenuto nel 2016, in un albergo a Milano: “Io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l'estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto ‘Ferragni, mi devi una cena'. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì. All'epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022)sa sempre come conquistare l'attenzione dei suoi fan. L'imprenditrice digitale sta infatti svelando diversi retroscena della sua storia d'amore con, a partire dalla paura di essere paparazzata con lui i primi tempi, per il timore di finire preda del gossip più sfrenato prima di capire se si trattasse di una conoscenza seria o soltanto di una frequentazione di una sera. Il primo appuntamento è avvenuto nel 2016, in un albergo a Milano: “Io tornavo da Los Angeles, non ci eravamo sentiti per tutta l'estate. Però il giorno in cui io stavo tornando lui mi ha scritto ‘, mi devi una cena'. Io ho pensato che fosse in gamba e determinato e quindi gli ho detto di sì. All'epoca non avevo più il mio appartamento a Milano e stavo in un hotel, quindi per evitare i paparazzi lo invito a cena nel ...

