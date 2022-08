"Non c'è niente di sbagliato". Arisa si spoglia e impressiona i fan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Arisa senza veli infiamma Instagram. La cantante ha postato, sul suo profilo da 1 milione di follower, uno scatto mozzafiato: capelli corti neri come Audrey Hepburn nel film Sabrina, occhi profondi allungati dall'eyeliner, tacchi a spillo e zero vestiti. Le mani a coprire l'inguine e una fascia di pixel sul seno. Audace e provocante. È da qualche mese che l'artista ha dato una svolta seducente alla sua immagine, complice anche una maggior confidenza con il proprio fisico scolpito dalle ore di prove per "Ballando con le Stelle". Nella caption, Arisa ha scritto: "Sono tutte le donne, ma sono anche un uomo. E non c'è niente di sbagliato in me". La vincitrice del Festival di Sanremo è molto diversa dal 2009, anno in cui rivelò la sua magnifica voce e il suo talento al grande pubblico. Mara Venier e tanti altri volti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 3 agosto 2022)senza veli infiamma Instagram. La cantante ha postato, sul suo profilo da 1 milione di follower, uno scatto mozzafiato: capelli corti neri come Audrey Hepburn nel film Sabrina, occhi profondi allungati dall'eyeliner, tacchi a spillo e zero vestiti. Le mani a coprire l'inguine e una fascia di pixel sul seno. Audace e provocante. È da qualche mese che l'artista ha dato una svolta seducente alla sua immagine, complice anche una maggior confidenza con il proprio fisico scolpito dalle ore di prove per "Ballando con le Stelle". Nella caption,ha scritto: "Sono tutte le donne, ma sono anche un uomo. E non c'èdiin me". La vincitrice del Festival di Sanremo è molto diversa dal 2009, anno in cui rivelò la sua magnifica voce e il suo talento al grande pubblico. Mara Venier e tanti altri volti ...

