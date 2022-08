NapoliNewsRobot : RT @CorSport: #Napoli, tris al #Girona: #Kvaratskhelia e #Petagna trascinatori ?? - CorSport : #Napoli, tris al #Girona: #Kvaratskhelia e #Petagna trascinatori ?? -

Corriere dello Sport

CASTEL DI SANGRO (Aquila) - Lampi di Kvaratskhelia, lampi di, ma anche la consapevolezza che c'è ancora tanto da lavorare per Spalletti. Dopo i pareggi con Adana e Maiorca, gli azzurri trovano la vittoria 3 - 1 con il Girona , grazie alle zampate finali ......Girona comincia fra pochissimi minuti, ci resta il tempo per ricordare che sabato i partenopei giocheranno un'ultima amichevole a Castel di Sangro contro l'Espanyol per completare ildi ... Diretta Napoli-Girona 3-1: tris di Kvaratskhelia su rigore Pochi minuti fa è terminata allo stadio "Teofilo Patini" di Castel Di Sangro l'amichevole tra Napoli-Girona, che ha visto il successo degli azzurri per 3-1.Tris pesante. Ai campionati italiani juniores giganteggia Pasquale Giordano. L’atleta della Canottieri Napoli mette al collo due medaglie d’oro e una d’argento. Pietralata si ...