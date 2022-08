(Di mercoledì 3 agosto 2022) Driessaluta il. Ma non la città, a cui dedica un "". Lo fa attraverso unsui propri canali social. Con in braccio il figlio neonato Ciro , un discorso sentito e ...

sportli26181512 : Mertens, l'emozionante video di saluti: 'Grazie Napoli, non è un addio ma un arrivederci': L'attaccante belga affid… - filoni_diletta : Emozionante è dir poco... immenso #Mertens - ArabaFenice1078 : Emozionante il video saluto di Mertens. Quanto ci siamo divertiti! Buona fortuna Ciro?? @dries_mertens14 -

Driessaluta il Napoli. Ma non la città, a cui dedica un " Arrivederci ". Lo fa attraverso un video sui propri canali social. Con in braccio il figlio neonato Ciro , un discorso sentito e commosso, ...Il gol piùmai segnato Quello in finale di Coppa Italia contro la Juventus quando ...un ciclo a Napoli Sto leggendo delle cose e mi dispiacerebbe tanto se andassero via anchee ... Mertens, l'emozionante video di saluti: "Grazie Napoli, non è un addio ma un arrivederci" L'attaccante belga affida ai canali social il suo congedo commosso dal club azzurro e dalla città: "Orgoglioso che mio figlio Ciro sia nato qui" ...Decibel Bellini, speaker della SSC Napoli, ha voluto salutare Mertens con una bellissima lettera pubblicata sui social.