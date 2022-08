Manuel Bortuzzo frequenta Cecilia Cantarano? La tiktoker interviene

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 3 agosto 2022)smentisce di essere la nuova fiamma diattraverso un colorito tweet che sgonfia notevolmente l’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano che aveva condiviso lo spiffero sul suo account di Instagram. Laha ripreso il suo account di Twitter per comunicare di non aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.