L'Opec aumenta la produzione di poco: una beffa per Biden e l'Europa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nonostante gli sforzi diplomatici profusi dagli Stati Uniti e dall'Europa dall'inizio della guerra in Ucraina, oggi i paesi produttori di petrolio hanno ribadito che non aumenteranno ulteriormente la produzione per calmierare i prezzi. O almeno, non ai livelli auspicati da Joe Biden. Alla riunione di mercoledì, l'Opec+ ha deciso un incremento simbolico di 100 mila barili al giorno a partire da settembre – un incremento nominale quantificabile, in realtà, a circa la metà di quella dichiarata. Uno sforzo tanto marginale avrà un effetto minimo sul livello dei prezzi, che oggi sono scesi sotto i 100 dollari a barile. Secondo i paesi dell'Opec+, la produzione è stata già potenziata a sufficienza lo scorso giugno (+648 mila barili al giorno), senza contare l'aumento di altri 432 mila ...

