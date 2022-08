Lazio, i tifosi chiamano Emerson Palmieri: "Ti aspettiamo" (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA - Un post di auguri del profilo Instagram della Nazionale pe r Emerson Palmieri ha scatenato i tifosi della Lazio. Il terzino sinistro compie 28 anni, tra la marea di commenti per il compleanno ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA - Un post di auguri del profilo Instagram della Nazionale pe rha scatenato idella. Il terzino sinistro compie 28 anni, tra la marea di commenti per il compleanno ...

PuxedduAlberto : @InsiderLazio @RQuadrano mah secondo me ti diverti a prendere in giro alla gente o cerchi attenzione. morale per un… - TommasoMandelli : @Alesp1672 I tifosi della Roma mi stanno facendo odiare la Roma. E io odio solo Inter, Lazio e Udinese - LALAZIOMIA : Lazio, i tifosi chiamano Emerson Palmieri: “Ti aspettiamo” - sportli26181512 : Lazio, i tifosi chiamano Emerson Palmieri: “Ti aspettiamo”: Il giocatore compie 28 anni e sotto il post d’auguri de… - Dimsuonosoft : Tifosi di Roma e del Lazio. Siete per -