Inter, Ausilio rassicura Inzaghi: giocatori tolti dal mercato entro 10 giorni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Piero Ausilio tranquillizza Inzaghi E’ un Simone Inzaghi un po’ preoccuppato per il mercato quello che sta preparando gli ultimi giorni di ritiro in vista dell’ormai imminente inizio di campionato. L’allenatore nerazzurro non vuole perdere elementi importanti della rosa e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, in tal senso avrebbe ricevuto delle rassicurazioni da Ausilio, presente ieri ad Appiano Gentile. “Ad Appiano Gentile c’è stata una cena tra la dirigenza e Simone Inzaghi, il tecnico è un po’ preoccupato per la piega che il mercato potrebbe prendere avvicinandosi alla scadenza e in questo momento i messaggi di Zhang dall’America, dove il presidente ha raggiunto sua mamma e sua sorella, non bastano ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) PierotranquillizzaE’ un Simoneun po’ preoccuppato per ilquello che sta preparando gli ultimidi ritiro in vista dell’ormai imminente inizio di campionato. L’allenatore nerazzurro non vuole perdere elementi importanti della rosa e, secondo quanto riportato da calcio.com, in tal senso avrebbe ricevuto dellezioni da, presente ieri ad Appiano Gentile. “Ad Appiano Gentile c’è stata una cena tra la dirigenza e Simone, il tecnico è un po’ preoccupato per la piega che ilpotrebbe prendere avvicinandosi alla scadenza e in questo momento i messaggi di Zhang dall’America, dove il presidente ha raggiunto sua mamma e sua sorella, non bastano ...

