GF Vip 7, Giovanni Ciacci primo concorrente ufficiale fa una rivelazione shock: "Sono sieropositivo"

Nella Casa del Grande Fratello Vip 7 entrerà anche Giovanni Ciacci. La rivelazione arriva tra le pagine di Chi Magazine, il settimanale diretto da Alfonso Signorini uscito oggi con il nuovo numero. Giovanni Ciacci svela di essere sieropositivo prima del Grande Fratello Vip. L'esperto di moda ha fatto anche una confessione shock sulla sua vita...

