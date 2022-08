Elena Sofia Ricci dice addio a Che Dio ci aiuti: svelate le vere motivazioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continua la ridda di voci sull’addio di Elena Sofia Ricci alla fiction Rai, Che Dio ci aiuti. I fan in apprensione per capire cosa farà l’attrice fiorentina. Il susseguirsi di indicazioni e dietrofront sulla partecipazione di Elena Sofia Ricci alla nuova stagione di Che Dio ci aiuti, sta tormentando gli aficionados alla fortunata serie televisiva di Rai 1. Elena Sofia Ricci, con il suo personaggio (Suor Angela), è stata sicuramente l’anima di tutta la fiction e il solo pensiero di non vederla più potrebbe costituire un duro colpo per i telespettatori. Al riguardo è intervenuto un comunicato della Lux Video a firma del CEO Luca Bernabei, in cui si chiarisce la permanenza dell’attrice ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Continua la ridda di voci sull’dialla fiction Rai, Che Dio ci. I fan in apprensione per capire cosa farà l’attrice fiorentina. Il susseguirsi di indicazioni e dietrofront sulla partecipazione dialla nuova stagione di Che Dio ci, sta tormentando gli aficionados alla fortunata serie televisiva di Rai 1., con il suo personaggio (Suor Angela), è stata sicuramente l’anima di tutta la fiction e il solo pensiero di non vederla più potrebbe costituire un duro colpo per i telespettatori. Al riguardo è intervenuto un comunicato della Lux Video a firma del CEO Luca Bernabei, in cui si chiarisce la permanenza dell’attrice ...

