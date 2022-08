Dead Island 2: Tom Henderson allude ad un reveal entro fine anno (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’insider Tom Henderson riesuma l’apocalisse zombi estiva di Dead Island 2: forse il gioco potrebbe fare il suo ritorno quest’anno Dopo tanto peregrinare, gli zombi di Dead Island 2 potrebbero fare finalmente ritorno, se quanto asserito da Tom Henderson fosse vero. Il gioco di ruolo d’azione ha avuto uno sviluppo travagliato, come abbiamo avuto modo di ricordare di recente. L’annuncio risale al 2014, e tra posticipi e cambi della guardia ora è tra le mani di Dambuster Studios. Tuttavia, al di là di un trailer, non abbiamo molto altro tra le mani, ma non è detto che le cose non siano destinate a cambiare presto. In meglio, ci auguriamo. Tom Henderson ci manda le prime cartoline da Dead Island 2 Stando all’insider Tom ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’insider Tomriesuma l’apocalisse zombi estiva di2: forse il gioco potrebbe fare il suo ritorno quest’Dopo tanto peregrinare, gli zombi di2 potrebbero fare finalmente ritorno, se quanto asserito da Tomfosse vero. Il gioco di ruolo d’azione ha avuto uno sviluppo travagliato, come abbiamo avuto modo di ricordare di recente. L’annuncio risale al 2014, e tra posticipi e cambi della guardia ora è tra le mani di Dambuster Studios. Tuttavia, al di là di un trailer, non abbiamo molto altro tra le mani, ma non è detto che le cose non siano destinate a cambiare presto. In meglio, ci auguriamo. Tomci manda le prime cartoline da2 Stando all’insider Tom ...

