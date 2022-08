Cile, voragine in una miniera di rame (Di mercoledì 3 agosto 2022) In via del tutto precauzionale sono stati sospesi i lavori di estrazione, ma la voragine non presenterebbe rischi per la popolazione In Cile, nei pressi della grande miniera di rame “Ojos del Salado”, zona Alcaparrosa della città Tierra Amarilla (provincia di Copialpo) a circa 700 chilometri dalla capitale Santiago del Cile, si è aperta una spaventosa voragine, dal diametro di 25 metri e profonda 200 metri. La miniera, che contribuisce da sola al 5% della produzione annua del prezioso “rame di Candelaria”, è attualmente gestita dalla società canadese Lundin Mining, i cui vertici attraverso un comunicato stampa hanno fatto sapere di aver sospeso – in via del tutto precauzionale – i lavori di estrazione. Ancora tutte da chiarire le cause che ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 agosto 2022) In via del tutto precauzionale sono stati sospesi i lavori di estrazione, ma lanon presenterebbe rischi per la popolazione In, nei pressi della grandedi“Ojos del Salado”, zona Alcaparrosa della città Tierra Amarilla (provincia di Copialpo) a circa 700 chilometri dalla capitale Santiago del, si è aperta una spaventosa, dal diametro di 25 metri e profonda 200 metri. La, che contribuisce da sola al 5% della produzione annua del prezioso “di Candelaria”, è attualmente gestita dalla società canadese Lundin Mining, i cui vertici attraverso un comunicato stampa hanno fatto sapere di aver sospeso – in via del tutto precauzionale – i lavori di estrazione. Ancora tutte da chiarire le cause che ...

ilpost : In Cile, vicino a Tierra Amarilla, circa 665 chilometri a nord della capitale Santiago, si è aperta questa voragine… - chriwankenobi : In Cile si è formata una voragine di 25 metri. Origine sconosciuta, a guardarla sembra un buco nero. Non serve ess… - cuba98w : RT @fanpage: Un'enorme voragine, profonda 200 metri e di diametro pari a 25 metri, si è aperta in Cile. Le immagini dall'alto mostrano un b… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Un'enorme voragine, profonda 200 metri e di diametro pari a 25 metri, si è aperta in Cile. Le immagini dall'alto mostrano un b… - Lucavad72 : RT @fanpage: Un'enorme voragine, profonda 200 metri e di diametro pari a 25 metri, si è aperta in Cile. Le immagini dall'alto mostrano un b… -