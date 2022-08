Atalanta, Percassi: 'Con Ilicic è finita. Muriel e Zapata...' (Di mercoledì 3 agosto 2022) "Ilicic é un giocatore che per l’Atalanta ha dato tantissimo e ricevuto tantissimo, ma a volte le storie possono finire".... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) "é un giocatore che per l’ha dato tantissimo e ricevuto tantissimo, ma a volte le storie possono finire"....

Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Percassi: “Se accadrà qualcosa su Pinamonti? No, è un bel giocatore, ma l'Atalanta ha tanti attaccanti, ha Miranchuk, Pasa… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Atalanta, Percassi: “Come sempre nel calcio ci sono tante operazioni, finché non si finalizzano non si possono annunciare,… - sportli26181512 : Atalanta, Percassi: 'Con Ilicic è finita. Muriel e Zapata...': 'Ilicic é un giocatore che per l’Atalanta ha dato ta… - 71locatelli : RT @EffeSimoncini: Ho ascoltato le parole di #Percassi. Inorridito da come sono state trascritte le sue parole, praticamente è stato travis… - infoitsport : Colpo Atalanta: preso Lookman! L’a.d. Percassi: “Miranchuk e Gasperini, la verità” -