AEW: Tony Khan annuncia l'espansione del team per lo sviluppo e le relazioni coi talenti

Il CEO, General Manager e capo del team creativo della AEW Tony Khan, ha dichiarato che il team deputato alle relazioni e allo sviluppo coi talenti subirà una espansione notevole. Difatti, personaggi di esperienza come Sonjay Dutt, QT Marshall, Pat Buck e Tony Schiavone si aggiungeranno alla rosa preesistente. In aggiunta, Madison Rayne occuperà la figura di "Coach" nella divisione femminile.

Di cosa si occuperanno nello specifico le "nuove" personalità

Sonjay Dutt ricoprirà la carica di Vice Presidente della coordinazione creativa e produttiva. Nella fattispecie, Sonjay dirigerà la comunicazione delle "storylines" e della formazione di nuovi produttori AEW. Dutt si è unito alla federazione nel 2021, portando con sé venti anni di esperienza nel wrestling professionale.

