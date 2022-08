A Roma l’Atac denuncia chi parcheggia in doppia fila: «È interruzione di pubblico servizio» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Atac va alla guerra contro i parcheggi “allegri” dei Romani. E denuncia chi si trova in doppia fila oppure occupa le fermate degli autobus. Per il reato di interruzione di pubblico servizio. La storia la racconta oggi l’edizione Romana di Repubblica: in tutto sono 500 quelle partite dalla municipalizzata dei trasporti capitolina. E hanno portato all’apertura di fascicoli da parte dei sostituti Rosalia Affinito, Claudia Terracina, Fabrizio Tucci, Carlo Villani e Gennaro Varone. Una media di 8 querele o esposti al giorno. Per un problema di dimensioni ragguardevoli: nel 2018 la polizia municipale ha elevato 615 mila contravvenzioni per intralcio alla circolazione in tutte le sue declinazioni. 500 segnalazioni alla procura Dai passaggi pedonali ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Atac va alla guerra contro i parcheggi “allegri” deini. Echi si trova inoppure occupa le fermate degli autobus. Per il reato didi. La storia la racconta oggi l’edizionena di Repubblica: in tutto sono 500 quelle partite dalla municipalizzata dei trasporti capitolina. E hanno portato all’apertura di fascicoli da parte dei sostituti Rosalia Affinito, Claudia Terracina, Fabrizio Tucci, Carlo Villani e Gennaro Varone. Una media di 8 querele o esposti al giorno. Per un problema di dimensioni ragguardevoli: nel 2018 la polizia municipale ha elevato 615 mila contravvenzioni per intralcio alla circolazione in tutte le sue declinazioni. 500 segnalazioni alla procura Dai passaggi pedonali ...

