Tu vuò fà l’americano | il calcio del Belpaese è a stelle e strisce

(Di martedì 2 agosto 2022) L’ultima preda sembra essere il Napoli,ma la proprietà De Laurentiis avrebbe rifiutato (per ora) diverse offerte da fondi arabi e americani. La polaroid delitaliano scattata a pochi giorni L'articolo proviene da il manifesto.

MaurizioFiocco : @Mariang68677283 Un'altra colonna sonora che si addiceva è questa???? Tu vuo fa' l'americano - AntonioMGiovann : #Briatore e la sua idea di “ristorante di lusso”: a metà cena arrivano i pizzaioli-acrobati che fanno roteare panet… - ComunismoBasado : @AlbertoCdP Tu vuo fa l'americano...! - xenglishrain : Manifestando che Joseph Quinn faccia il remake della scena di Il Talento di Mr. Ripley e canti Tu vuo' fa l'America… - maria_regele : Tu Vuo' Fa' L'Americano - Hetty & the Jazzato Band -

Canzoni che raccontano la Storia di Napoli e d'Italia che piacciono a grandi e piccini: Tufà, Guaglione, Malafemmena, Torero, Io te vurria vasà, Dicitencelle vuje, Caruso, Napul'è, O ...Tu vuo' fa. Giuliano Amato , che di rapporti transatlantici si intende come pochi altri, in un recente convegno al Centro Studi Americani lo ha chiamato "vincolo atlantico". Non un'amicizia, un ...