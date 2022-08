Seth Rollins | “Adesso posso rivolgere la mia attenzione a Roman Reigns…”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 agosto 2022) L’Undisputed WWE Universal ChampionReigns continua ad avere un obiettivo puntato addosso, dato che il suo ex compagno di Shield, trasformatosi in acerrimo rivale,, ha ventilato l’ipotesi di voler prendere ancora una volta di mira i suoi titoli.è apparso ieri sera a Monday Night Raw per parlare del brutale pestaggio di Riddle a SummerSlam sabato scorso. Ha poi affermato che, con Matt fuori dai giochi, puòla suaal Tribal Chief. Le sue parole “Ora che Riddle è fuori dai giochi,la miaReigns e al WWE Undisputed Universal Championship”. Tuttavia, durante questo promo,è stato subito interrotto dagli ...