Salvini e la battuta: "Per candidarsi con la Lega serve tessera Milan" – Video (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – "Per essere candidati con la Lega in Puglia bisogna avere la tessera della Lega e la tessera del Milan…". Matteo Salvini si concede una battuta a tema calcistico nel comizio di Bari in vista delle elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. "E' uno scherzo, una burla. Lo dico ai giornalisti, altrimenti titolano così…" L'articolo proviene da Italia Sera.

