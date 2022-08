Rapina alle Poste di Bagno a Ripoli | due uomini armati di trincetto portano via 690 euro

QuiNewsChianti : Rapina alle poste, uno è armato di trincetto - Vexxev7 : Trovando mille cose da fare fino alle 4, a momenti organizzo una rapina mentre aspetto - VoceCamuna : I due uomini, uno residente nel Cremonese ed uno a Milano, erano già noti alle Forze dell'Ordine - BiSalOffcial : @GarufiNicholas @GiorgiaMeloni - BiSalOffcial : @Simona_Manzini @GiorgiaMeloni -

... a un criminale; e in meno dell'1% dei casi il veicolo è stato sottratto a seguito di unao ... di polarizzazione dei furti su alcune aree del Paese e in particolare su quelle attorno...Indagini in corso da parte dei carabinieri Paura a Bagno a Ripoli . Unaè avvenuta intorno10:30 di martedì 2 agostoPoste di via Fratelli Orsi. Due uomini, entrambi a volto scoperto e uno di loro armato di trincetto , hanno portato via 690 euro . I due ...Il furto è avvenuto intorno alle 10:30. I due malviventi sono entrati nell'ufficio postale con il volto scoperto e si sono fatti consegnare la somma di denaro dalla cassiera ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...