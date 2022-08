Parisi sempre più corteggiato dall’Atalanta: in pole per la fascia sinistra c’è lui (Di martedì 2 agosto 2022) L’Atalanta ha bisogno a tutti i costi di comprare qualcuno sulla fascia sinistra, e il pressing su Parisi si fa sempre più insistente Non ci sono alibi: Gasperini ha necessariamente bisogno di un esterno sinistro, specialmente dopo quello che si è riscontrato nell’ultimo match contro il Newcastle. Attualmente in pole position rimane sempre Parisi dell’Empoli. Attualmente risulta che i nerazzurri vogliano comprarlo a titolo definitivo, e gli azzurri sono ben disposti a trattare. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) L’Atalanta ha bisogno a tutti i costi di comprare qualcuno sulla, e il pressing susi fapiù insistente Non ci sono alibi: Gasperini ha necessariamente bisogno di un esterno sinistro, specialmente dopo quello che si è riscontrato nell’ultimo match contro il Newcastle. Attualmente inposition rimanedell’Empoli. Attualmente risulta che i nerazzurri vogliano comprarlo a titolo definitivo, e gli azzurri sono ben disposti a trattare. Staremo a vedere come si evolverà la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

