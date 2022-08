Napoli, Kepa sempre più vicino: la formula dell’affare (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli è vicinissimo a mettere a segno il colpo Kepa: operazione con il Chelsea di un prestito e il 75% dell’ingaggio pagato dagli inglesi Kepa è sempre più vicino al Napoli. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il portiere basco arriva dal Chelsea con la formula secco. Il club partenopeo inoltre pagherà il 25% dell’ingaggio dello spagnolo (che guadagna 9 milioni) più bonus. Per questo motivo sono in stand by il piano B dei partenopei, che porta a Keylor Navas e anche il trasferimento di Contini alla Sampdoria. Sembra invece ormai arrivati i titoli di coda per Meret, che non rinnoverà e non ha più la fiducia del club e del tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Ilè vicinissimo a mettere a segno il colpo: operazione con il Chelsea di un prestito e il 75% dell’ingaggio pagato dagli inglesipiùal. Secondo quanto riportato dalla Repubblica, il portiere basco arriva dal Chelsea con lasecco. Il club partenopeo inoltre pagherà il 25% dell’ingaggio dello spagnolo (che guadagna 9 milioni) più bonus. Per questo motivo sono in stand by il piano B dei partenopei, che porta a Keylor Navas e anche il trasferimento di Contini alla Sampdoria. Sembra invece ormai arrivati i titoli di coda per Meret, che non rinnoverà e non ha più la fiducia del club e del tecnico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

