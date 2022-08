Milan, Ibrahimovic highlander: è infortunato ma si parla sempre di lui (Di martedì 2 agosto 2022) Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si gode l'estate ma, allo stesso tempo, lavora sodo per rientrare in campo all'inizio del 2023 Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Zlatan, attaccante del, si gode l'estate ma, allo stesso tempo, lavora sodo per rientrare in campo all'inizio del 2023

Chopin22670071 : @WalterWhiteNH @Azzurraluna410 @ADeLaurentiis @Alanfriedman @sscnapoli Milan docet... Diamo dei bolliti a Giroud ed… - PianetaMilan : .@acmilan, @Ibra_official highlander: è infortunato ma si parla sempre di lui - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - _IlBoris : RT @gippu1: Oltre a essere stato compagno di squadra di Ibrahimovic all'Ajax per tre partite all'inizio della stagione 2004-05, Tom De Mul… - inabedofsilence : RT @gippu1: Oltre a essere stato compagno di squadra di Ibrahimovic all'Ajax per tre partite all'inizio della stagione 2004-05, Tom De Mul… - YBah96 : RT @gippu1: Oltre a essere stato compagno di squadra di Ibrahimovic all'Ajax per tre partite all'inizio della stagione 2004-05, Tom De Mul… -