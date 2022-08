Meteo, previsioni choc a Ferragosto: ondate di maltempo e temporali, ecco dove (Di martedì 2 agosto 2022) Il mese di agosto è iniziato all'insegna del caldo afoso sulla scia di luglio. Qualcosa però potrebbe cambiare molto presto a causa di "una rinnovata dinamicità in sede Atlantica", si legge sul sito di IlMeteo.it. La presenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo renderà quasi tutta la prima decade del mese molto calda e soleggiata in tutta Italia, con qualche temporale solo sulle Alpi. Di conseguenza dovremo aspettarci picchi di 35/36 gradi. In qualche area - soprattutto nelle zone del Centro e delle due Isole maggiori - si sfioreranno addirittura i 40 gradi. Quand'è che cambierà qualcosa quindi? Stando alle previsioni, verso Ferragosto - indicativamente dal 13-14 in avanti - gli italiani potrebbero dover fronteggiare "una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Il mese di agosto è iniziato all'insegna del caldo afoso sulla scia di luglio. Qualcosa però potrebbe cambiare molto presto a causa di "una rinnovata dinamicità in sede Atlantica", si legge sul sito di Il.it. La presenza dell'anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo renderà quasi tutta la prima decade del mese molto calda e soleggiata in tutta Italia, con qualche temporale solo sulle Alpi. Di conseguenza dovremo aspettarci picchi di 35/36 gradi. In qualche area - soprattutto nelle zone del Centro e delle due Isole maggiori - si sfioreranno addirittura i 40 gradi. Quand'è che cambierà qualcosa quindi? Stando alle, verso- indicativamente dal 13-14 in avanti - gli italiani potrebberor fronteggiare "una maggiore dinamicità in sede atlantica e Nord europea, da ...

OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 2 agosto 2022… - morena_faenza : RT @ilpost: Le previsioni meteo per mercoledì 3 agosto - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: ?? Inizio di giornata instabile su parte d'Italia, ecco le previsioni #meteo per le prossime ore...? - GazzChianti : FIRENZE - VIDEO / Le previsioni meteo per oggi, martedì 2 agosto, da parte del LAMMA. Qualche rovescio sparso e mod… -