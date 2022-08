Maria De Filippi, sapete in cosa è laureata? Un titolo da fuoriclasse che in pochi immaginano (Di martedì 2 agosto 2022) Un diploma ed una laurea che hanno forgiato una splendida Maria De Filippi in campo professionale. E non è solo questo. Non molti sono a conoscenza della bravura della bravissima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 2 agosto 2022) Un diploma ed una laurea che hanno forgiato una splendidaDein campo professionale. E non è solo questo. Non molti sono a conoscenza della bravura della bravissima… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

trash_italiano : ?? Anna Pettinelli lascia Amici di Maria De Filippi: al suo posto Arisa. [TvBlog] - Marco8171335095 : RT @Jac21Dan: Festeggiare Daniel è dura per un vecchietto come me. Dormito poche ore in spiaggia dopo aver fatto after. Non ho più le forze… - EcoSanProspero : Maria De Filippi lascia Elisabetta Gregoraci: ' forse ho sbagliato '. - infoitcultura : Maria De Filippi commossa: una delle coppie più amate di Uomini e Donne si sposa! - milan_corner : RT @supersonico1986: @milan_corner @antig9696 Neanche maria de filippi e alfonso signorini potevano pensarlo -