“L' Armata Brancaleone della sinistra” Minzolini demolisce tutti | ma salva Renzi

Leggi su iltempo

(Di martedì 2 agosto 2022) Augusto, direttore de Il Giornale, è tra gli ospiti dell'edizione del 2 agosto di Controcorrente, programma televisivo di Rete4 che vede al timoneconduzione Alessandra Viero. Nella puntata si parla di Matteoe del fatto che Italia Viva è rimasta (per ora) fuori dall'accordo che ha visto Azione e Partito Democratico stringere un patto elettorale: “Ha preso una posizione che dimostra un minimo di coerenza. La novità che c'era nella posizione di Carlo Calenda era quella del terzo polo, questa cosa qui non c'è più dopo l'ok ad Enrico Letta. S'è creato uno schieramento che assomiglia tanto ad una crociata, io l'ho chiamata, che non punta a governare, visto che se devi governare devi trovare personalità affini dal punto di vista dei contenuti e dei programmi. Questo ...