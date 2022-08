Juventus, Pogba non si opera e lo stop è di un mese (Di martedì 2 agosto 2022) Il francese dovrebbe tornare a disposizione nel weekend del 10-11 settembre quando la Juventus ospiterà i campani Leggi su itasportpress (Di martedì 2 agosto 2022) Il francese dovrebbe tornare a disposizione nel weekend del 10-11 settembre quando laospiterà i campani

GiovaAlbanese : #Pogba rientra a Torino, accompagnato dal dottor Stefanini, dopo il consulto medico dal professor Bertrand Sonnery-… - GiovaAlbanese : #Pogba farà una terapia conservativa per 5 settimane: prima parte tra palestra e piscina, seconda in campo con lavo… - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS POGBA NON SI OPERA DOPO L'INFORTUNIO AL MENISCO. TERAPIA CONSERVATIVA, TEMPI DI RECUPERO DI 5 SE… - ChrisJames27_ : un dubbio: non è che #Pogba si opera dopo i #mondiali??? #Calciomercato #Juventus - Cate1081 : Ora qualcuno mi può spiegare come un giocatore di calcio con una lesione al menisco possa dopo un mese tornare a gi… -