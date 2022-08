(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Nell’ambito del processo di implementazione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza, il direttore generale dell’, Andrea Tardiola, e il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, hanno sottoscritto oggi, presso il Conference Center della sededi via Quattro Novembre, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, unadi durata quinquennale che punta a rendere più efficace, attraverso l’utilizzo di alcune banche, l’attività di vigilanza nell’azione di contrasto aglie alle malattie professionali. In occasione della firma dell’accordo, è stato illustrato, insieme al ...

Agenzia_Ansa : Sono 382mila gli infortuni sul lavoro e 463 i morti nei primi sei mesi del 2022. Lo rende noto l'Inail. Le denunce… - Ornella88813128 : RT @AndreaOrlandosp: Grazie a Regioni e a migliori flussi informativi abbiamo fatto un salto di qualità su prevenzione degli infortuni sul… - EleonoraMortel3 : RT @AndreaOrlandosp: Grazie a Regioni e a migliori flussi informativi abbiamo fatto un salto di qualità su prevenzione degli infortuni sul… - Omantini : RT @AndreaOrlandosp: Grazie a Regioni e a migliori flussi informativi abbiamo fatto un salto di qualità su prevenzione degli infortuni sul… - LocalPage3 : Infortuni, Inail-Inl: convenzione e percorso per scambio dati con Regioni e Province autonome… -

... attraverso l'utilizzo dei servizi telematici Flussi informativi e Cruscotto, messi a disposizione dall'sul proprio portale. Il servizio Flussi informativi, in particolare, permette ...... attraverso l'utilizzo di alcune banche dati, l'attività di vigilanza nell'azione di contrasto aglie alle malattie professionali.Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) – “La convenzione Inail-Inl siglata oggi è un passo a cui guardare con un po’ di rammarico per non averlo fatto prima, nonostante il Sinp fosse previsto da un decret ...Gli obbiettivi dell’organismo saranno il monitoraggio, la formazione per imprese e lavoratori e la ricerca di nuovi metodi per garantire la sicurezza ...