Paolo_Bargiggia : Situazione @sscnapoli /@kepa_46 : l'agente del giocatore ha informato il @ChelseaFC che il club di @ADeLaurentiis è… - gippu1 : Primo record per #DeKetelaere, che (se non ho dimenticato nessuno) diventa il giocatore della storia della serie A… - SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - ilpost : Il primo giocatore italiano all’Ajax - Cole_Kazzo : RT @Paolo_Bargiggia: Situazione @sscnapoli /@kepa_46 : l'agente del giocatore ha informato il @ChelseaFC che il club di @ADeLaurentiis è di… -

Il trequartista, in unmomento, avrebbe dovuto sostenere le visite mediche d'ordinanza al ... all'ombra del Grande Torino, tutto era già stato pianificato per consegnare ilnelle mani ...Commenta perMarco Cassetti torna nella Roma. L'ex terzino, che a Trigoria ricordano anche per un gol decisivo in un derby, si occuperà delle giovanili. In particolare per i ragazzi under 15 e under 18.I partenopei sono stati divisi in due gruppi per il primo allenamento della giornata a Castel di Sangro. Nel mentre tanto autografi per i tifosi presenti ...A 22 anni, il cinese Wu Yibing guarda a New York, al main draw dello US Open. Sarebbe la conclusione ideale di un percorso iniziato cinque anni ...