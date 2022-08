Il piccolo Nicolò non è morto per un boccone avvelenato al parco: si attendono esami tossicologici (Di martedì 2 agosto 2022) Che cosa è successo davvero a Nicolò probabilmente al momento lo sanno solo i suoi familiari che potrebbero non essersi accorti di quanto realmente accaduto. Gli inquirenti indagano ma al momento sembra esserci una certezza: il bambino di due anni morto in provincia di Belluno, non ha ingerito nulla di velenoso o tossico al parco. Il papà aveva raccontato di averlo visto con della sabbia marrone in bocca, come se avesse preso qualcosa da terra. Stando però alle prime analisi effettuate, il bambino non sarebbe morto per questo motivo. Più probabile invece che abbia ingerito qualcosa in casa. Il piccolo è morto il 28 luglio all’ospedale di Pieve di Cadore. Quando il papà lo ha portato al pronto soccorso ha subito raccontato ai medici della sua ipotesi, del possibile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Che cosa è successo davvero aprobabilmente al momento lo sanno solo i suoi familiari che potrebbero non essersi accorti di quanto realmente accaduto. Gli inquirenti indagano ma al momento sembra esserci una certezza: il bambino di due anniin provincia di Belluno, non ha ingerito nulla di velenoso o tossico al. Il papà aveva raccontato di averlo visto con della sabbia marrone in bocca, come se avesse preso qualcosa da terra. Stando però alle prime analisi effettuate, il bambino non sarebbeper questo motivo. Più probabile invece che abbia ingerito qualcosa in casa. Ilil 28 luglio all’ospedale di Pieve di Cadore. Quando il papà lo ha portato al pronto soccorso ha subito raccontato ai medici della sua ipotesi, del possibile ...

