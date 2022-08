Governo: Conte, “Draghi voleva dimettersi a tutti i costi” (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – Il presidente del consiglio, Mario Draghi, “voleva dimettersi a tutti i costi, al Senato ha fatto un intervento ultimativo…”. E’ quanto ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte (foto), rispondendo, alla trasmissione Rai “Radio Anch’io”, ad una domanda sulle responsabilità dei pentastellati per le dimissioni del Governo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 2 agosto 2022) ROMA – Il presidente del consiglio, Mario, “, al Senato ha fatto un intervento ultimativo…”. E’ quanto ha affermato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(foto), rispondendo, alla trasmissione Rai “Radio Anch’io”, ad una domanda sulle responsabilità dei pentastellati per le dimissioni del. L'articolo L'Opinionista.

Giorgiolaporta : Prendiamone atto: c'è un #centrodestra che in 7 minuti ha chiuso la questione collegi e si concentra sul #programma… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - christianrocca : Va ricordato che l’oscena parata militare dell’esercito russo lungo l’Italia in lockdown, un fatto mai accaduto in… - artidnd : @alegra8253 @Laurabarby @PoliticaPerJedi No, perchè per i suoi interessi personali sarebbe disposto a calpestare il… - Gio_Torrisi : RT @pietroraffa: Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti esistenti… -