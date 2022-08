Fuorigrotta | rimosse 10 carcasse di veicoli abbandonati Sangiovanni | “Continua cambiamento città”

Leggi su 2anews

(Di martedì 2 agosto 2022) Gli agenti della Polizia Municipale hanno prelevato 10dinel quartiere, a Napoli, in Via della Grotta Vecchia. Questa mattina nel quartiere, a Napoli, è stato portato a termine un intervento della Polizia municipale in Via della Grotta Vecchia. Gli agenti hanno prelevato 10dida tempo