Francesca Musci | selfie in intimo dopo il parto | “Siamo donne | non siamo macchine”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 2 agosto 2022) Pancione in primo piano eina immortalarlo. Il tutto condito da un post in cui, l’ex concorrente di “Matrimonio a Prima Vista”, con schiettezza scrive: “non“. Una foto verità, che vuole essere un messaggio a tutte le, ad accettare i cambiamenti del corpo che una gravidanza provoca. L’ironia per la foto verità: “Non sapevo di essere ancora incinta” Ha postato la foto verità della sua pancia, ancora molto pronunciatail, su Instagram. Il 26 giugno scorso ha dato alla luce il primogenito, il piccolo Riccardo. Sottoposta a und’urgenza, non ha avuto il via libera per tornare ...