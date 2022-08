Finanziamento pubblico ai giornali La cuccagna non finisce mai

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 agosto 2022) Chissà se l’improvviso avvicinarsi delle elezioni ha accelerato in qualche modo la pratica, fatto sta che è stato appena pubblicato l’elenco deiche riceveranno l’acconto (50%) del 2021 relativo ai contributi diretti all’editoria.ai, l’acconto per il 2021 ammonta a circa 41 milioni di euro Anticipi che ammontano a circa 41 milioni (vedi tabella alla fine dell’articolo), con cui lo Stato continua a drogare il mercato, sostenendo testate che fanno da house organ di partiti politici, oppure sono semi-clandestine e in ogni caso non starebbero in piedi senza il sussidio. La finalità nobile di garantire il pluralismo dell’informazione è infatti aggirata da imprese editrici a cui guarda caso va pure stavolta la fetta più grossa dei finanziamenti. I primi 15 ...