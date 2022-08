Etiopia | il massacro della popolazione Amhara | vittime soprattutto donne e bambini

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 2 agosto 2022) Almeno 400, uccise in maniera sommaria, decine di feriti, incendi di abitazioni, saccheggi: è quanto è accaduto a Tole Kebele, nella regione di Oromia, in, lo scorso 18 giugno. Secondo la denuncia di Amnesty International, che ne ha svelato la portata e che chiede al Governo ed alle autorità internazionali di fare piena luce sull’accaduto, a farne le spese è stata la, un gruppo etnicozona centrale del Paese, di cui fanno parte circa 23 milioni di persone, cioè il 30,2%etiope. Secondo i testimoni, ad operare il, che ha avuto come, sarebbero stati i membri dell’Esercito di ...