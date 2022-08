Elezioni | Stefano Puzzer si candida con ItalExit | ' E' una forma di lotta | non mi interessano le poltrone'

TgLa7 : #ElezioniPolitiche2022: Stefano #Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei… - repubblica : Enrico Letta a Repubblica: 'Le elezioni un bivio, l'Italia scelga noi o la Meloni. Si vince con le idee' [di Stefan… - pietroraffa : 'Le ricette di Trump e dei suoi consiglieri ricordano da vicino quelle di Lega e Fratelli d'Italia: nel migliore de… - lucabattanta : RT @marioadinolfi: Simone Di Stefano ed io abbiamo appena firmato l’accettazione di candidatura alle prossime elezioni politiche, lui alla… - globalistIT : -

...cima al programma no vaccini obbligatori e no armi in Ucraina"Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali poi divenuto leader dei No Green pass, si candida alle prossime...Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali poi divenuto leader dei No Green pass, ha parlato all'Adnkronos della sua candidatura alle prossimenelle liste di Italexit di ...(Adnkronos) – Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali poi divenuto leader dei No Green pass, si candida alle prossime elezioni del 25 settembre nelle liste di Italexit di Gianlui ...“Nella vita si può cambiare idea - spiega - questa è una forma di lotta, sicuramente non una mossa per accaparrarmi una sedia.