Calciomercato Lecce | non solo Di Francesco | Corvino non si ferma

Il Lecce è tra le squadre più attive sul Calciomercato in entrata. I giallorossi, dopo la promozione diretta dalla Serie B, appaiono intenzionati a rinforzare sensibilmente l'organico e dire la propria anche nella massima serie. Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica, ha già fatto registrare diversi colpi. L'ultimo, in ordine cronologico, quello di Federico Di Francesco: l'esterno offensivo arriva a tiolo definitivo dalla SPAL, con un contratto triennale. Un'altra freccia all'arco di mister Baroni, che potrà contare anche su Daniel Samek, gioiellino classe 2004 arrivato dallo Slavia Praga. Continua a prendere forma, quindi, la rosa dei salentini, che sembrerebbero intenzionati a non fermarsi qua e continuare a sondare il Calciomercato, soprattutto in difesa, come sottolineato ...

